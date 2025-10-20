Гламурную тюремщицу обвинили в провокационной связи с заключенным

В британском Сток-он-Тренте 28-летнюю надзирательницу привлекли к суду за противозаконные отношения с заключённым, сообщает Daily Mail.
Хизер Пинчбек, работавшую в исправительном учреждении, уличили в откровенных беседах с 31-летним Джозефом Харди, осуждённым за нападение с применением мачете, в результате которого пострадавшему ампутировали ногу и нанесли тяжёлую черепно-мозговую травму.
Расследование установило, что в распоряжении заключённого имелся мобильный телефон, через который он и поддерживал связь с сотрудницей тюрьмы.
На слушаниях Харди полностью признал свою вину, а бывшая надзирательница по-прежнему отрицала свою причастность к преступлению.
Впоследствии женщина уволилась из исправительного учреждения и устроилась менеджером в компанию по продаже стройматериалов. Известно также, что она воспитывает маленькую дочь.
Читайте также: Парню из неблагополучной семьи дали пожизненное за три убийства и изнасилование.