В Бурятии спасатели эвакуировали замерзших рыбаков с острова

ВЛАДИВОСТОК, 20 окт — РИА Новости. Спасатели эвакуировали с острова на реке Селенга в Бурятии троих замерзших рыбаков, которые ставили там сети, сообщает региональное агентство ГО и ЧС.
Отмечается, что поздно вечером 19 октября в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило сообщение от службы 112 о том, что трое рыбаков застряли на острове на реке Селенга недалеко от СНТ «Профсоюзник» в городе Улан-Удэ и нуждаются в эвакуации.
«Как выяснилось, мужчины рыбачили в этом районе на моторной лодке, когда мотор запутался в рыболовной сети. Неудачная попытка распутать её привела к тому, что один из рыбаков упал в воду и сильно замерз. После этого они обратились за помощью по номеру 112», — говорится в сообщении.
К месту происшествия оперативно выдвинулись спасатели, сотрудники рыбоохраны и полиция. Мужчины в удовлетворительном состоянии были доставлены на берег и переданы сотрудникам полиции.
Сети запрещены для использования в большинстве регионов России. В ряде регионов Дальнего Востока и Сибири действуют исключения, в том числе для представителей коренных малочисленных народов.