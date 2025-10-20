Ограбление Лувра 19 октября: стали известны две основные версии

Кроме этого, парижская прокуратура сообщает, что грабители похитили драгоценности, имеющие историческую ценность. В их числе — ожерелье и серьги императрицы Мари-Луизы, три украшения — колье, серьги и тиара — из коллекций королевы Марии-Амалии и королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета, принадлежавших императрице Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.