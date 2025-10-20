Ограбление Лувра 19 октября: стали известны две основные версии

Прокуратурой Парижа рассматриваются две ключевые версии произошедшего ограбления в Лувре. По словам местного прокурора Лор Бекко, которые приводит Figaro, мотивом ограбления мог стать чей-то заказ либо необходимость в инструменте для отмыва денег.
Бекко также сообщила, что в рамках расследования проверяется версия об иностранном вмешательстве, хоть она и не считается приоритетной. Данная версия была ранее выдвинута Министерством внутренних дел Франции.
«Организованная преступность могла преследовать две цели: либо они совершили ограбление по заказу, либо драгоценности для отмывания денег», — рассказала прокурор.
Как ранее заявил глава МВД Лоран Нуньес, ограбление Лувра было совершено с применением автовышки и углошлифовальной машины для вскрытия окна. Преступники, потратив на все семь минут, скрылись на скутерах, и министр не стал отрицать их возможную иностранную принадлежность.
По данным следствия, в преступлении участвовали четверо мужчин, которые скрылись с места происшествия в масках. В настоящее время они объявлены в розыск.
Кроме этого, парижская прокуратура сообщает, что грабители похитили драгоценности, имеющие историческую ценность. В их числе — ожерелье и серьги императрицы Мари-Луизы, три украшения — колье, серьги и тиара — из коллекций королевы Марии-Амалии и королевы Гортензии де Богарне, а также четыре предмета, принадлежавших императрице Евгении: две броши, бант для лифа и тиара.
Как сообщает Parisien, хотя преступники оставили самый ценный экспонат — бриллиант «Регент» массой свыше 140 карат, они украли одну из самых дорогих новинок коллекции: инкрустированную 2,6 тысячами бриллиантов подвязку императрицы Евгении, приобретенную музеем за 6,72 миллиона евро.
Накануне на инцидент отреагировал французский глава. Как заявил президент Эмманюэль Макрон, ограбление в Лувре — акт посягательства на наследие, составляющее предмет национальной гордости Франции.
Кроме этого, французский лидер добавил, что преступники понесут ответственность за содеянное. При этом, спустя некоторое время, издание Le Parisien сообщило, что одно из девяти украденных из Лувра ювелирных украшений было найдено.