Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сидели без еды: под Челябинском дети не ходили в школу из-за матери-пьяницы

На данный момент дети переданы родственникам.

В Челябинской области дети не ходили в школу из-за матери-пьяницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в Еманжелинске, где в полицию поступила информация от социального педагога местной школы о длительном отсутствии на занятиях учеников шестого и второго классов.

Стражи порядка нашли детей одних в квартире — без еды и денег. На следующий день ситуация повторилась — дети 12 и 8 лет были повторно оставлены без присмотра, а их мать находилась в состоянии опьянения у знакомых.

В отношении женщины составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«Ситуация взята на личный контроль начальником ОМВД России по Еманжелинскому району Михаилом Хурлетом. На данный момент дети переданы родственникам. Вопрос о дальнейших мерах в отношении семьи будет рассмотрен на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних», — прокомментировали в региональном Главке МВД.

Ранее сообщалось, что в том же городе 5-летняя девочка и двухлетние близнецы в одежде не по сезону находились без присмотра в местном сквере. Вызванная бригада скорой медицинской помощи диагностировала у них обморожения. Их 24-летняя мать заявила, что не заметила ухода детей, так как спала после ночной смены. В отношении женщины также составлены протоколы. Многодетная семья, в которой воспитывается еще двое детей, поставлена на профилактический учет для дальнейшего контроля.