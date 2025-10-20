Сидели без еды: под Челябинском дети не ходили в школу из-за матери-пьяницы

В Челябинской области дети не ходили в школу из-за матери-пьяницы, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло в Еманжелинске, где в полицию поступила информация от социального педагога местной школы о длительном отсутствии на занятиях учеников шестого и второго классов.
Стражи порядка нашли детей одних в квартире — без еды и денег. На следующий день ситуация повторилась — дети 12 и 8 лет были повторно оставлены без присмотра, а их мать находилась в состоянии опьянения у знакомых.
В отношении женщины составлены протоколы по статье 5.35 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
«Ситуация взята на личный контроль начальником ОМВД России по Еманжелинскому району Михаилом Хурлетом. На данный момент дети переданы родственникам. Вопрос о дальнейших мерах в отношении семьи будет рассмотрен на заседании районной комиссии по делам несовершеннолетних», — прокомментировали в региональном Главке МВД.
Ранее сообщалось, что в том же городе 5-летняя девочка и двухлетние близнецы в одежде не по сезону находились без присмотра в местном сквере. Вызванная бригада скорой медицинской помощи диагностировала у них обморожения. Их 24-летняя мать заявила, что не заметила ухода детей, так как спала после ночной смены. В отношении женщины также составлены протоколы. Многодетная семья, в которой воспитывается еще двое детей, поставлена на профилактический учет для дальнейшего контроля.