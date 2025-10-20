Сидели без еды: под Челябинском дети не ходили в школу из-за матери-пьяницы

Ранее сообщалось, что в том же городе 5-летняя девочка и двухлетние близнецы в одежде не по сезону находились без присмотра в местном сквере. Вызванная бригада скорой медицинской помощи диагностировала у них обморожения. Их 24-летняя мать заявила, что не заметила ухода детей, так как спала после ночной смены. В отношении женщины также составлены протоколы. Многодетная семья, в которой воспитывается еще двое детей, поставлена на профилактический учет для дальнейшего контроля.