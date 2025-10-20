Ричмонд
Fox News: при вылете Трампа из аэропорта Флориды повысили меры безопасности

Из-за возможной угрозы Трамп поднялся на самолёт по малому трапу.

Источник: Аргументы и факты

Меры безопасности были повышены в аэропорту американского города Палм-Бич (штат Флорида) в момент отправки самолёта президента США Дональда Трампа, сообщил телеканал Fox News.

Причиной такого решения стало обнаружение охотничьей вышки возле взлётно-посадочной полосы. Журналисты отмечают, что с неё просматривалась зона приземления президентского борта.

Из-за возможной угрозы Трамп поднялся на самолёт по малому трапу. Кроме того, он не стал общаться с прессой на взлетно-посадочной полосе. Из Палм-Бич президент США направился в Нью-Йорк.

Напомним, в сентябре 2024 года возле гольф-клуба во Флориде, на территории которого находился Дональд Трамп, раздались выстрелы. Огонь открыли сотрудники Секретной службы США, которые заметили поблизости подозрительного мужчину, державшего оружие. Этот человек скрылся с места происшествия, но после был обнаружен и задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.

