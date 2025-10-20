Fox News: при вылете Трампа из аэропорта Флориды повысили меры безопасности

Напомним, в сентябре 2024 года возле гольф-клуба во Флориде, на территории которого находился Дональд Трамп, раздались выстрелы. Огонь открыли сотрудники Секретной службы США, которые заметили поблизости подозрительного мужчину, державшего оружие. Этот человек скрылся с места происшествия, но после был обнаружен и задержан. Им оказался 58-летний Райан Уэсли Раут.