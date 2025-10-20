В Ангарске 37-летний мужчина провалился под лед на карьере. Местные жители услышали крики о помощи и сообщили об этом сразу же в экстренную службу. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, на место прибыли и правоохранители.
— На берегу спасатели обнаружили рыболовецкие снасти и личные вещи мужчины. На водоеме, покрытом тонким льдом, была видна полынья, — уточнили в пресс-службе ведомства.
Во время поисков в карьере обнаружили мертвого рыбака. Его тело подняли на поверхность и передали полиции.
