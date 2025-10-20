Ричмонд
В Ангарске 37-летний мужчина провалился под лед на карьере

На берегу спасатели обнаружили рыболовецкие снасти и личные вещи мужчины.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске 37-летний мужчина провалился под лед на карьере. Местные жители услышали крики о помощи и сообщили об этом сразу же в экстренную службу. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МЧС России по Иркутской области, на место прибыли и правоохранители.

— На берегу спасатели обнаружили рыболовецкие снасти и личные вещи мужчины. На водоеме, покрытом тонким льдом, была видна полынья, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Во время поисков в карьере обнаружили мертвого рыбака. Его тело подняли на поверхность и передали полиции.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Байкальска Эдуард Золотарев героически погиб в зоне СВО. Его не стало 22 января 2025 года в возрасте 41 года.