В Челябинской области локомотив врезался в грузовик

На границе Челябинской области и Башкортостана вечером 19 октября произошла авария. Железнодорожный локомотив врезался в грузовую машину.
Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, водитель грузовика выехал на переезд между станциями Курамино и Устиново. К переезду в это время приближался маневровый тепловоз.
Машинист затормозил, но расстояние до грузовика оказалось слишком маленьким, тепловоз не успел вовремя остановиться. Произошло столкновение.
По данным железнодорожников, в ДТП никто не пострадал, локомотив не сошел с рельсов. Происшествие не повлияло на расписание движения пассажирских поездов.