В Челябинской области локомотив врезался в грузовик

На железной дороге в Челябинской области случилось ДТП.

Источник: Комсомольская правда

На границе Челябинской области и Башкортостана вечером 19 октября произошла авария. Железнодорожный локомотив врезался в грузовую машину.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, водитель грузовика выехал на переезд между станциями Курамино и Устиново. К переезду в это время приближался маневровый тепловоз.

Машинист затормозил, но расстояние до грузовика оказалось слишком маленьким, тепловоз не успел вовремя остановиться. Произошло столкновение.

По данным железнодорожников, в ДТП никто не пострадал, локомотив не сошел с рельсов. Происшествие не повлияло на расписание движения пассажирских поездов.