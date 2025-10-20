Ричмонд
Женщина случайно застрелила соседку по комнате, приняв её за преступника

В американском штате Джорджия произошла трагедия: жительница города Коламбус, возвращавшаяся домой ночью, стала жертвой собственной соседки.

Как пишет People, преподаватель Государственного университета Коламбуса Эрика Андерсон после поездки к мужу и детям в Индиану поздно вечером вернулась в их общее жильё. Разбуженная шумом соседка внезапно решила, что в дом пробрался преступник, и, не распознав возвращающуюся женщину, достала личное оружие и произвела два выстрела.

Одна из пуль оказалась смертельной для Андерсон — врачи не смогли её спасти. В ходе расследования выяснилось, что стрелявшая ранее регулярно подвергалась угрозам со стороны собственного сына и ожидала нападения, что усилило её настороженность. Власти классифицируют произошедшее как несчастный случай.

До того как переехать в Коламбус, Эрика Андерсон занималась созданием костюмов для театра и преподавала на театральных факультетах в университетах Юты и Флориды.

