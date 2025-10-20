Женщина случайно застрелила соседку по комнате, приняв её за преступника

Как пишет People, преподаватель Государственного университета Коламбуса Эрика Андерсон после поездки к мужу и детям в Индиану поздно вечером вернулась в их общее жильё. Разбуженная шумом соседка внезапно решила, что в дом пробрался преступник, и, не распознав возвращающуюся женщину, достала личное оружие и произвела два выстрела.