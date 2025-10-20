В ДТП со школьным автобусом на Шри-Ланке пострадали 12 человек

По меньшей мере 12 человек, включая девять детей, пострадали в результате ДТП со школьным автобусом на Шри-Ланке, сообщило местное издание Daily Mirror со ссылкой на полицию.
Инцидент произошёл в городе Рагаме (Западная провинция). В момент ДТП в автобусе находились около 20 детей, несколько учителей и родителей. Пострадавших госпитализировали.
Причины дорожной аварии устанавливаются.
Напомним, в середине мая на Шри-Ланке автобус с людьми упал в пропасть. В СМИ сообщалось о не менее 16 погибших и 35 пострадавших. Автобус, которым владело транспортное управление Шри-Ланки, следовал из города Катарагама в Курунегалу.