Как установило следствие, в день трагедии Сагала получил банку канадского пива Honey Bear Beer от своего начальника Химаджита Калона, который участвовал в схеме контрабанды наркотиков. Сразу после первого глотка Айден почувствовал необычный солёный привкус, а его друг Билли, попробовавший напиток, заметил химический запах. В течение нескольких минут у молодого человека начались судороги, посинело лицо и остановилось дыхание. Несмотря на попытки реанимации, Сагала впал в кому и скончался спустя пять дней.