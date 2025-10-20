Известный тренер по боксу Чехов найден мертвым в своей квартире в Подмосковье

85-летнего российского тренера по боксу Олега Чехова обнаружили мёртвым у себя дома.
Как сообщает телеграм-канал Shot, тело было найдено соседями в его квартире. По предварительной информации, рядом с телом погибшего находился пистолет Макарова.
Олег Чехов был тренером высшей квалификации и посвятил спорту более трёх десятилетий. В его профессиональной биографии — работа с командой «Луч» с 1971 по 1977 годы, руководство коллективом МВО в 1978—1983 и 1985−1991 годах, а также работа с национальной сборной Анголы (1983−1985). С 1992 года и до последних дней ;жизни он был связан с СК «Луч».
Ученики Чехова не раз становились чемпионами мира, Европы и Советского Союза, завоевав более двадцати медалей на главных спортивных турнирах страны. Под руководством тренера команда МВО семь раз лидировала на первенстве Вооружённых сил.
Среди выдающихся воспитанников Олега Чехова — чемпион Европы и мира Александр Крупин, обладатель титулов в СССР, Европе и Америке среди профессионалов Сергей Кобозев, а также Александр Перевозчиков, чемпион России и Интерконтинентальный чемпион мира по версии WBB.
