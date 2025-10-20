Известный тренер по боксу Чехов найден мертвым в своей квартире в Подмосковье

Олег Чехов был тренером высшей квалификации и посвятил спорту более трёх десятилетий. В его профессиональной биографии — работа с командой «Луч» с 1971 по 1977 годы, руководство коллективом МВО в 1978—1983 и 1985−1991 годах, а также работа с национальной сборной Анголы (1983−1985). С 1992 года и до последних дней ;жизни он был связан с СК «Луч».