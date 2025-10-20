В Бурятии выросло число заболевших кишечной инфекцией

В воскресенье власти республики сообщили о вспышке острой кишечной инфекции в Улан-Удэ. По данным регионального минздрава на вечер 19 октября, число заболевших выросло до 49, из них 40 госпитализированы, в том числе 22 ребенка, у 11 заболевших подтвердился сальмонеллез. Следователи возбудили дело по статье, предусматривающей ответственность за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности потребителей (статья 238 УК РФ). Представитель управления Роспотребнадзора по Бурятии уточнял РИА Новости, что все заболевшие употребляли готовую продукцию производства ООО «Восток», приобретенную в различных магазинах торговой сети «Николаевский» в Улан-Удэ. На предприятии выявили множество нарушений санитарно-эпидемиологических требований.