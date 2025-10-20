Ричмонд
Останки пропавшей несколько лет назад женщины нашли благодаря водке

В Австралии завершились продолжительные поиски Люсинды Миллер, чьи останки обнаружила полиция спустя три года после её исчезновения.

Как сообщает ABC News, 24-летняя женщина пропала в октябре 2022 года по пути в Нирим-Саут: её последним видел водитель, который подвозил Миллер из Мельбурна и высадил на обочине по её просьбе. Первое расследование и поиски не привели к результату.

Только спустя три года стражи порядка получили новую информацию о возможном местонахождении пропавшей. К поискам присоединились волонтёры и кинологи.

На месте один из полицейских обратил внимание на бутылку водки, случайно оставленную на земле. По его признанию, этот предмет стал решающей подсказкой, позволившей обнаружить останки Миллер в кустарнике поблизости.

Полиция официально подтвердила личность погибшей. По предварительным данным, смерть Люсинды Миллер не носила насильственного характера.

