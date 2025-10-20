Запросил немедленное возвращение и долго кружил над городом: что известно о ЧП с самолетом в Пулково

В пресс-службе аэропорта указали, что посадка была запрошена в связи с выявленной неисправностью стойки шасси. Самолет благополучно приземлился в 03:40 по московскому времени, однако при завершении посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Представители компетентных служб охарактеризовали обстановку на борту как спокойную, отметив, что экипаж не запрашивал эвакуацию по аварийным трапам.