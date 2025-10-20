Запросил немедленное возвращение и долго кружил над городом: что известно о ЧП с самолетом в Пулково

Самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс в Баку, совершил вынужденную посадку в аэропорту Пулково и выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. По информации пресс-службы аэропорта, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Первоначально сервис Flightradar зафиксировал воздушное судно, кружившее над Ленинградской областью вблизи Санкт-Петербурга. Как позже пояснили в службах аэропорта, лайнер запросил немедленное возвращение в пункт вылета по техническим причинам.
«Воздушное судно Airbus A320 Azal после вылета в Баку запросило немедленный возврат в Пулково по техническим причинам», — говорится в сообщении.
В пресс-службе аэропорта указали, что посадка была запрошена в связи с выявленной неисправностью стойки шасси. Самолет благополучно приземлился в 03:40 по московскому времени, однако при завершении посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Представители компетентных служб охарактеризовали обстановку на борту как спокойную, отметив, что экипаж не запрашивал эвакуацию по аварийным трапам.
В результате происшествия аэропорт Пулково был вынужден временно приостановить прием и отправление рейсов. Поступила информация о 20-минутной приостановке авиационного сообщения. В пресс-службе аэропорта сообщили, что работа воздушной гавани была полностью восстановлена в кратчайшие сроки. Для пассажиров, находившихся на борту рейса, был назначен новый вылет в Баку. Он планируется на 08:20 по московскому времени.
Прежде в Тюмени самолёт Ан-24 с 40 пассажирами на борту выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы аэропорта Рощино из-за сбоя в тормозной системе. Следователи Тюменского отдела на транспорте Центрального МСУТ СК РФ проводят доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства и причины происшествия.
Похожая ситуация произошла в Саранске, там самолет с фигуристами выкатился за пределы выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту и врезался в сугроб. На борту рейса находились заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, а также тренеры Светлана Соколовская, чемпион мира и Европы Алексей Тихонов. Пассажиры и члены экипажа не пострадали.