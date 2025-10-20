Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники обманули на 110 тысяч рублей бабушку из Омской области

На уловку телефонных преступников попалась 77-летняя жительница деревни Кабырдак.

Источник: Комсомольская правда

Пенсионерка из деревни Кабырдак Тюкалинского района лишилась 110 тысяч рублей после разговора с телефонными мошенниками. Бабушку обманули с помощью приема «Перерасчет вашей пенсии».

«Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонили неизвестные и под предлогом перерасчета пенсии убедили отправить данные СНИЛСа. После этого поступил тревожный звонок: якобы мошенники завладели персональными данными сельчанки и теперь все ее денежные средства под угрозой. Думая, что спасает накопления, бабушка отправила на “безопасный счет” почтовым переводом все свои сбережения в размере 110 000 рублей», — сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, отметили в ведомстве.