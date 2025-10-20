Мошенники обманули на 110 тысяч рублей бабушку из Омской области

«Сотрудниками полиции установлено, что пенсионерке позвонили неизвестные и под предлогом перерасчета пенсии убедили отправить данные СНИЛСа. После этого поступил тревожный звонок: якобы мошенники завладели персональными данными сельчанки и теперь все ее денежные средства под угрозой. Думая, что спасает накопления, бабушка отправила на “безопасный счет” почтовым переводом все свои сбережения в размере 110 000 рублей», — сообщила пресс-служба УМВД России по Омской области.