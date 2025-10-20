Число отравившихся готовой едой в Бурятии достигло 89 человек

Более 40 жителей Улан-Удэ попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По данным Евгении Лудуповой, люди отравились онигири и шаурмой. В ведомстве подчеркнули, что весь персонал Республиканской клинической инфекционной больницы и станции скорой помощи был мобилизован для устранения последствий происшествия.