В Красноярске задержали мужчину за незаконный оборот золота

По версии следствия, мужчина действовал не один, а в сговоре с другими лицами.

Источник: Аргументы и факты

В Красноярске задержан 52-летний мужчина, подозреваемый в незаконном обороте самородного золота.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за сделки с драгоценными металлами, их хранение и транспортировку, совершенные в крупном размере и группой лиц по предварительному сговору. Суд избрал для задержанного меру пресечения в виде домашнего ареста.

По версии следствия, мужчина действовал не один, а в сговоре с другими лицами, личности которых сейчас устанавливаются. Его целью было извлечение прибыли от незаконных операций с драгоценными металлами.

Во время обысков в его доме и автомобиле сотрудники правоохранительных органов обнаружили около 700 граммов самородного золота, стоимость которого оценивается примерно в 6,5 миллиона рублей.

Ранее житель Казахстана пытался вывезти из России слиток золота стоимостью более 9 миллионов рублей, замаскированный под пауэрбанк.