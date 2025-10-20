Ричмонд
Двух женщин сбили возле пешеходного перехода под Режом, одна погибла

На 84-м километре автодороги Невьянскм — Реж — Артемовский — Килачевское погибла 61-летняя женщина.

Источник: Соцсети

Смертельная дорожная авария случилась вечером 19 октября на 84-м километре автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское. По данным ГИБДД, на двух женщин 55 и 61 года, которые переходили дорогу рядом с пешеходным переходом, наехал 40-летний водитель Toyota Estima.

«В результате погибла 61-летняя женщина-пешеход, жительница города Реж, вторая участница дорожного движения травм не получила», — сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Автоинспекторы установили, что пешеходы возвращались с корпоративного мероприятия, одна из женщин находилась в состоянии алкогольного опьянения.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, организовано расследование.