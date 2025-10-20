Двух женщин сбили возле пешеходного перехода под Режом, одна погибла

Смертельная дорожная авария случилась вечером 19 октября на 84-м километре автодороги Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское. По данным ГИБДД, на двух женщин 55 и 61 года, которые переходили дорогу рядом с пешеходным переходом, наехал 40-летний водитель Toyota Estima.