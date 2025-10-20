Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Абзелиловском районе Башкирии объявили о критической ситуации с ВИЧ

Глава района заявил о росте числа ВИЧ-инфицированных в муниципалитете.

Источник: Комсомольская правда

Глава администрации Абзелиловского района Башкирии Айрат Аминев охарактеризовал ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в муниципалитете как критическую. Как отметил чиновник в своем обращении в социальных сетях, район входит в число территорий Башкирии с наиболее высокими показателями заболеваемости.

По предоставленным данным, случаи заболевания зарегистрированы в каждом населенном пункте района. На учете состоят 295 местных жителей, причем 19 новых случаев выявлено с начала текущего года. За весь период наблюдений от последствий ВИЧ скончались 200 человек. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в районном центре Аскарово (63 человека), а также в селах Елимбетово (15), Ташбулатово (13) и Михайловка (12).

Особую тревогу вызывает статистика среди призывников: при последнем наборе доля лиц с ВИЧ-положительным статусом достигла 15%.

Для противодействия распространению инфекции с 1 декабря в районе стартует специальный месячник. В его рамках мобильные медицинские группы будут посещать все сельские поселения, где жители смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.