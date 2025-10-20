В Абзелиловском районе Башкирии объявили о критической ситуации с ВИЧ

По предоставленным данным, случаи заболевания зарегистрированы в каждом населенном пункте района. На учете состоят 295 местных жителей, причем 19 новых случаев выявлено с начала текущего года. За весь период наблюдений от последствий ВИЧ скончались 200 человек. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в районном центре Аскарово (63 человека), а также в селах Елимбетово (15), Ташбулатово (13) и Михайловка (12).