В Абзелиловском районе Башкирии объявили о критической ситуации с ВИЧ

Глава администрации Абзелиловского района Башкирии Айрат Аминев охарактеризовал ситуацию с распространением ВИЧ-инфекции в муниципалитете как критическую. Как отметил чиновник в своем обращении в социальных сетях, район входит в число территорий Башкирии с наиболее высокими показателями заболеваемости.
По предоставленным данным, случаи заболевания зарегистрированы в каждом населенном пункте района. На учете состоят 295 местных жителей, причем 19 новых случаев выявлено с начала текущего года. За весь период наблюдений от последствий ВИЧ скончались 200 человек. Наибольшее количество инфицированных зафиксировано в районном центре Аскарово (63 человека), а также в селах Елимбетово (15), Ташбулатово (13) и Михайловка (12).
Особую тревогу вызывает статистика среди призывников: при последнем наборе доля лиц с ВИЧ-положительным статусом достигла 15%.
Для противодействия распространению инфекции с 1 декабря в районе стартует специальный месячник. В его рамках мобильные медицинские группы будут посещать все сельские поселения, где жители смогут пройти бесплатное и анонимное тестирование на ВИЧ.
