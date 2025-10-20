Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровском крае нашли тело рыбака, пропавшего несколько дней назад

Поисковые операции в Хабаровском крае, направленные на обнаружение 73-летнего пенсионера, пропавшего в районе протоки Талга, завершены.

Поисковые операции в Хабаровском крае, направленные на обнаружение 73-летнего пенсионера, пропавшего в районе протоки Талга, завершены. Как сообщили в пресс-службе регионального главного управления МЧС, тело мужчины было обнаружено рыбаками.

В ходе последнего этапа поисков спасатели МЧС совместно с сотрудниками полиции провели повторный осмотр акватории и береговой линии протоки с использованием лодки. После получения информации от рыбаков о находке, специалисты emergency services и правоохранительных органов подняли тело из воды и доставили на берег, где передали его представителям следственных органов.

Всего в ходе поисковых работ было обследовано около 30 километров береговой линии и 4,2 тысячи квадратных метров дна водоема.

Ранее сообщалось, что в Бурятии выросло число отравившихся готовой едой.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.