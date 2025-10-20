В Хабаровском крае нашли тело рыбака, пропавшего несколько дней назад

В ходе последнего этапа поисков спасатели МЧС совместно с сотрудниками полиции провели повторный осмотр акватории и береговой линии протоки с использованием лодки. После получения информации от рыбаков о находке, специалисты emergency services и правоохранительных органов подняли тело из воды и доставили на берег, где передали его представителям следственных органов.