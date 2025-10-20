Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура проверяет случай с аварийной посадкой самолёта AZAL в Пулково

Северо-Западная транспортная прокуратура инициировала проверку после аварийной посадки самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в аэропорту Пулково. Об этом 20 октября сообщили в Telegram-канале ведомства.

Источник: Life.ru

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту аварийной посадки самолёта в Пулково», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пассажирам в зале ожидания предложили напитки.

Life.ru сообщал, что самолёт кружил над Санкт-Петербургом и Ленобластью, вырабатывая топливо из-за проблем с шасси. После приземления он выкатился за пределы полосы. Пассажиров высаживали по самоходным трапам, никто не пострадал. В результате инцидента аэропорт пришлось ненадолго закрыть.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.