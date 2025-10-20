Прокуратура проверяет случай с аварийной посадкой самолёта AZAL в Пулково

Life.ru сообщал, что самолёт кружил над Санкт-Петербургом и Ленобластью, вырабатывая топливо из-за проблем с шасси. После приземления он выкатился за пределы полосы. Пассажиров высаживали по самоходным трапам, никто не пострадал. В результате инцидента аэропорт пришлось ненадолго закрыть.