В Бурятии произошло массовое отравление: почти 90 человек слегли с кишечной инфекцией

Количество случаев отравления продукцией, приобретенной в магазинах «Николаевский» в Улан-Удэ, увеличилось с 49 до 89 человек. Соответствующую информацию опубликовала в своем Telegram-канале министр здравоохранения Республики Бурятия Евгения Лудупова.
Глава регионального Минздрава привела данные оперативного штаба и управления Роспотребнадзора по вспышке острой кишечной инфекции. По состоянию на 10:00 по местному времени зарегистрировано 89 случаев заболеваний, включая 11 подтвержденных случаев сальмонеллеза. Министр уточнила, что почти половина пострадавших — 49 человек — являются детьми.
Лудупова добавила, что всего в медицинские учреждения госпитализированы 55 человек, из них 34 ребенка. Состояние всех пациентов характеризуется как стабильное, один человек находится в реанимационном отделении, но врачи отмечают положительную динамику в его состоянии.
Прежде сообщалось, что попавшие в больницу Улан-Удэ из-за отравления ели готовую еду в популярной в республике сети продуктовых магазинов, в том числе шаурму, онигири и другое. Продукция оказалась некачественной и была приготовлена на одном производстве.