МО: Силы ПВО сбили за ночь 7 украинских беспилотников над регионами РФ

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников Вооруженных сил Украины, пытавшихся атаковать российские регионы. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, три беспилотных летательных аппарата были сбиты над территорией Республики Крым, два — над Брянской областью.
Как говорится в Telegram-канале МО РФ, еще два дрона ликвидировали в Липецкой и Ульяновской областях.
Накануне вечером Вооруженные силы Украины с помощью дрона ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В селе Кукуевка от удара беспилотника пострадала линия электропередачи, в некоторых районах населенного пункта временно отсутствует электричество. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что город Грайворон подвергся обстрелу и атакам двух дронов, в результате чего четыре частных дома получили повреждения.
Гладков также сообщил о ракетном обстреле поселка Маслова Пристань Шебекинского округа. По его данным, в результате атаки погибли трое человек, еще один получил ранения.