МО: Силы ПВО сбили за ночь 7 украинских беспилотников над регионами РФ

Накануне вечером Вооруженные силы Украины с помощью дрона ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде. В селе Кукуевка от удара беспилотника пострадала линия электропередачи, в некоторых районах населенного пункта временно отсутствует электричество. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также сообщил, что город Грайворон подвергся обстрелу и атакам двух дронов, в результате чего четыре частных дома получили повреждения.