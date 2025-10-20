Основной владелец шахты «Листвяжная» получал зарплату свыше четырех миллионов рублей

Утром 25 ноября 2021 года в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта “Листвяжная”. 26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день сотрудники СК задержали директора шахты и его первого заместителя.