Основной владелец шахты «Листвяжная» получал зарплату свыше четырех миллионов рублей

Основной собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, которого осудили по делу о гибели 51 человека в результате аварии на угольном разрезе в 2021 году, получал зарплату более четырех миллионов рублей в месяц. Соответствующая информация содержится в материалах уголовного дела.
— Оклад составляет 937,1 тысячи рублей, надбавка в размере 555 тысяч рублей, надбавка за безопасный труд — в размере 20 процентов, премия — в размере 100 процентов. Месячный фонд заработной платы с учетом надбавки, премии и районного коэффициента составляет 4,1 миллиона рублей, — цитирует материалы дела РИА Новости.
Утром 25 ноября 2021 года в Кемеровской области поступил сигнал о задымлении на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта “Листвяжная”. 26 ноября по факту инцидента возбудили два уголовных дела. В тот же день сотрудники СК задержали директора шахты и его первого заместителя.
Адвокат Матвей Цзен прокомментировал приговор, вынесенный Михаилу Федяеву. Ему назначили 3,5 года условно.