Два человека серьезно пострадали в ДТП с переворотом в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Все произошло ночью на дороге Кыштым — Тайгинка.
По предварительной информации, водитель Lada Granta съехал в кювет, автомобиль опрокинулся на крышу.
На место оперативно прибыли сотрудники 38-й пожарно-спасательной части, которые предотвратили возгорание транспортного средства. «Водителю диагностированы перелом ребер и ушиб грудной клетки. Пассажир получил черепно-мозговую травму. Оба эвакуированы в Кыштымскую городскую больницу имени Силаева», — рассказали в 8 ПСО ФПС ГПС.
Все обстоятельства устанавливают госавтоинспекторы.