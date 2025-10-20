Два человека серьезно пострадали в ДТП с переворотом в Челябинской области

На место оперативно прибыли сотрудники 38-й пожарно-спасательной части, которые предотвратили возгорание транспортного средства. «Водителю диагностированы перелом ребер и ушиб грудной клетки. Пассажир получил черепно-мозговую травму. Оба эвакуированы в Кыштымскую городскую больницу имени Силаева», — рассказали в 8 ПСО ФПС ГПС.