В Екатеринбурге два человека заживо сгорели в частном доме

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 октября, ФедералПресс. В СНТ «Большая поляна» в Екатеринбурге сгорел частный дом. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, в пожаре погибли люди.

Источник: РИА "Новости"

«Сгорел частный дом с цокольным этажом на площади 100 квадратов. В результате пожара погибли два человека», — говорится в сообщении пожарного ведомства.

СНТ «Большая поляна», в котором находится сгоревший дом, находится прямо на Дублере Сибирского тракта в микрорайоне Компрессорный. Пожар удалось потушить при помощи пяти единиц техники. В ликвидации возгорания участвовало 13 огнеборцев.

Пожарные справились с разгулявшемся пламенем за 70 минут. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.

«ФедералПресс» ранее писал, что в Екатеринбурге пожарные потушили пламя в заброшенном здании.