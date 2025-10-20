В Екатеринбурге два человека заживо сгорели в частном доме

«Сгорел частный дом с цокольным этажом на площади 100 квадратов. В результате пожара погибли два человека», — говорится в сообщении пожарного ведомства.
СНТ «Большая поляна», в котором находится сгоревший дом, находится прямо на Дублере Сибирского тракта в микрорайоне Компрессорный. Пожар удалось потушить при помощи пяти единиц техники. В ликвидации возгорания участвовало 13 огнеборцев.
Пожарные справились с разгулявшемся пламенем за 70 минут. Предварительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электрооборудования.
