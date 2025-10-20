Стала известна зарплата основного владельца шахты «Листвяжная» Федяева, где при аварии погиб 51 человек

Суд города Кемерово в марте текущего года вынес приговор по данному уголовному делу. Федяев был приговорен к 3,5 годам условного лишения свободы. Алексеев получил 5 лет и 3 месяца колонии общего режима, а Якутов был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.