Стала известна зарплата основного владельца шахты «Листвяжная» Федяева, где при аварии погиб 51 человек

Основной собственник шахты «Листвяжная» Михаил Федяев, получивший условный срок по делу о гибели 51 человека во время аварии 2021 года, ежемесячно получал заработную плату, превышающую четыре миллиона рублей. Соответствующая информация содержится в материалах уголовного дела, пишет РИА Новости.
В документах приводится детальная расшифровка доходов Федяева. Указывается, что его должностной оклад составлял 937,1 тысячу рублей, надбавка достигала 555 тысяч рублей, дополнительно выплачивалась 20% надбавка за «безопасный труд» и 100% премия. С учетом районного коэффициента месячный фонд заработной платы достигал 4,1 миллиона рублей.
В материалах дела также уточняется уровень доходов других фигурантов. Бывший генеральный директор холдинга «СДС-Уголь» Геннадий Алексеев получал 3,5 миллиона рублей ежемесячно, а заработная плата экс-технического директора Антона Якутова составляла 1,5 миллиона рублей.
Суд города Кемерово в марте текущего года вынес приговор по данному уголовному делу. Федяев был приговорен к 3,5 годам условного лишения свободы. Алексеев получил 5 лет и 3 месяца колонии общего режима, а Якутов был приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.