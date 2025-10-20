Аэропорт Гонконга продолжает работать после смертельного ЧП с самолетом

Международный аэропорт Гонконга продолжает работать после происшествия с грузовым самолетом, в результате которого погибли два человека, заявил на пресс-конференции исполнительный директор по эксплуатации управления воздушной гавани Стивен Ю (Яо Чжаоцун).
Он уточнил, что временно закрыли используемую грузовыми самолетами северную взлетно-посадочную полосу, где произошло ЧП, но в полной мере функционируют центральная и южная полосы.
Отменили 12 грузовых рейсов, а остальные аналогичные самолеты стали перенаправлять на пассажирские центральную и южную полосы. Пассажирских судов ситуация не коснулась, они продолжают взлеты и посадки, проинформировал Стивен Ю.
Причины происшествия с грузовым воздушным судном устанавливаются. Представитель аэропорта подчеркнул, что погодные условия и состояние взлетно-посадочной полосы на момент посадки самолета были безопасными.
ЧП случилось с судном Boeing 747, прибывшим из Дубая. Оно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в море во время посадки, задев при этом машину наземной службы аэропорта, в результате чего погибли оба находившихся внутри человека. По словам Стивена Ю, аэропорт окажет их семьям всю необходимую помощь.