Аэропорт Гонконга продолжает работать после смертельного ЧП с самолетом

Погибли два человека в машине, которую задело выкатившееся за пределы ВПП грузовое воздушное судно.

Источник: Аргументы и факты

Международный аэропорт Гонконга продолжает работать после происшествия с грузовым самолетом, в результате которого погибли два человека, заявил на пресс-конференции исполнительный директор по эксплуатации управления воздушной гавани Стивен Ю (Яо Чжаоцун).

Он уточнил, что временно закрыли используемую грузовыми самолетами северную взлетно-посадочную полосу, где произошло ЧП, но в полной мере функционируют центральная и южная полосы.

Отменили 12 грузовых рейсов, а остальные аналогичные самолеты стали перенаправлять на пассажирские центральную и южную полосы. Пассажирских судов ситуация не коснулась, они продолжают взлеты и посадки, проинформировал Стивен Ю.

Причины происшествия с грузовым воздушным судном устанавливаются. Представитель аэропорта подчеркнул, что погодные условия и состояние взлетно-посадочной полосы на момент посадки самолета были безопасными.

ЧП случилось с судном Boeing 747, прибывшим из Дубая. Оно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в море во время посадки, задев при этом машину наземной службы аэропорта, в результате чего погибли оба находившихся внутри человека. По словам Стивена Ю, аэропорт окажет их семьям всю необходимую помощь.