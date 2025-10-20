Аэропорт Гонконга продолжает работать после смертельного ЧП с самолетом

ЧП случилось с судном Boeing 747, прибывшим из Дубая. Оно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы в море во время посадки, задев при этом машину наземной службы аэропорта, в результате чего погибли оба находившихся внутри человека. По словам Стивена Ю, аэропорт окажет их семьям всю необходимую помощь.