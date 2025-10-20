Airbus А320 выкатился за ВПП при аварийной посадке в Пулково

По предварительным данным, пострадавших нет. Рейс, на борту которого находились 155 пассажиров и 7 членов экипажа, вылетел из Петербурга в 00:30. Во время полета была обнаружена неисправность: стойка шасси не убралась. Для обеспечения безопасности экипаж принял решение выработать топливо в районе пункта вылета.