Под Красноярском обследовали 11 километров тайги в поисках семьи Усольцевых

Сотрудники краевого аварийно-спасательного формирования «Спасатель» обследовали 11 километров горно-таежной местности в Партизанском районе Красноярского края в ходе поисков семьи Усольцевых, которая пропала в конце сентября во время похода. Об этом сообщили в пресс-службе службы в понедельник, 20 октября.
— 11 квадратных километров горно-таежной местности и семь километров лесных дорог были обследованы вчера краевыми спасателями в районе поселка Кутурчин Партизанского района. Поиски пропавшей семьи результатов не дали, — говорится в Telegram-канале «Спасателя».
Руководитель поисково-спасательного отряда «Поиск пропавших детей имени Оксаны Василишиной» Светлана Торгашина не рассматривает версии с побегом или убийством. По ее словам, для совершения побега необходимо время на подготовку, а семья собиралась в лес на короткую прогулку.
Поиски 64-летнего Сергея Усольцева, его 48-летней супруги Ирины и 5-летней дочери Арины в Красноярском крае, начавшиеся 1 октября, до сих пор не дали результата. В свою очередь эксперты выявили некоторые странности в исчезновении семьи. «Вечерняя Москва» рассказала, как пропала семья Усольцевых, кем работали супруги и что нашли спасатели.