На западе Австралии возле шахты упал фрагмент космического мусора

Фрагмент космического мусора упал возле шахты с железной рудой на побережье штата Западная Австралия, в связи с чем власти страны начали расследование, сообщил телеканал 9News со ссылкой на местную полицию.
Горящий обломок нашли на подъездной дороге в 30 км к востоку от города Ньюмана.
«Скорее всего, это изготовленный из углеродного волокна сосуд высокого давления с композитной оболочкой или ракетный бак, являющийся компонентом аэрокосмической техники», — сказал представитель полиции штата.
Он отметил, что место, где находится объект, оцеплено. Упавший фрагмент не представляет угрозы для людей. Австралийское бюро безопасности на транспорте, в свою очередь, заявило, что объект «точно не является частью» гражданского самолёта.
Напомним, в сентябре диспетчерская служба района полетной информации «Мельбурн» сообщала о вероятном падении на Австралию космического мусора из-за запуска ракеты американской компании SpaceX.