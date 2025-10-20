Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На западе Австралии возле шахты упал фрагмент космического мусора

Горящий обломок нашли на дороге, ведущей к австралийскому руднику.

Источник: Аргументы и факты

Фрагмент космического мусора упал возле шахты с железной рудой на побережье штата Западная Австралия, в связи с чем власти страны начали расследование, сообщил телеканал 9News со ссылкой на местную полицию.

Горящий обломок нашли на подъездной дороге в 30 км к востоку от города Ньюмана.

«Скорее всего, это изготовленный из углеродного волокна сосуд высокого давления с композитной оболочкой или ракетный бак, являющийся компонентом аэрокосмической техники», — сказал представитель полиции штата.

Он отметил, что место, где находится объект, оцеплено. Упавший фрагмент не представляет угрозы для людей. Австралийское бюро безопасности на транспорте, в свою очередь, заявило, что объект «точно не является частью» гражданского самолёта.

Напомним, в сентябре диспетчерская служба района полетной информации «Мельбурн» сообщала о вероятном падении на Австралию космического мусора из-за запуска ракеты американской компании SpaceX.