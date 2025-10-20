Под Дзержинском водитель квадроцикла погиб, врезавшись в забор

В воскресенье, 19 октября, примерно в 16.30 на улице Центральной в агрогородке Боровое Дзержинского района, 45-летний водитель ехал за рулем квадроцикла BNP Stryker 500 в сторону деревни Петрашевичи. Согласно предварительным данным, мужчина не справился с управление, съехал на тротуар и врезался в забор.