Под Дзержинском водитель квадроцикла погиб, врезавшись в забор. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ Миноблисполкома.
В воскресенье, 19 октября, примерно в 16.30 на улице Центральной в агрогородке Боровое Дзержинского района, 45-летний водитель ехал за рулем квадроцикла BNP Stryker 500 в сторону деревни Петрашевичи. Согласно предварительным данным, мужчина не справился с управление, съехал на тротуар и врезался в забор.
В ГАИ сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался. И добавили, что пострадавший находился без мотошлема.
