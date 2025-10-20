Ричмонд
Под Дзержинском водитель квадроцикла погиб, врезавшись в забор

Смертельное ДТП с квадроциклом случилось в Дзержинском районе.

Источник: Комсомольская правда

Под Дзержинском водитель квадроцикла погиб, врезавшись в забор. Подробности рассказали в пресс-службе ГАИ Миноблисполкома.

В воскресенье, 19 октября, примерно в 16.30 на улице Центральной в агрогородке Боровое Дзержинского района, 45-летний водитель ехал за рулем квадроцикла BNP Stryker 500 в сторону деревни Петрашевичи. Согласно предварительным данным, мужчина не справился с управление, съехал на тротуар и врезался в забор.

В ГАИ сообщили, что в результате дорожно-транспортного происшествия водитель скончался. И добавили, что пострадавший находился без мотошлема.

Тем временем два человека погибли в сгоревшем при ДТП автомобиле в Кричевском районе.

Ранее глава ГАИ Виктор Ротченков объяснил, почему белорусам кажется, что в стране много аварий.

А еще популярный минский троллейбусный маршрут более чем вдвое увеличит свою трассу.