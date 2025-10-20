Ричмонд
Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над четырьмя регионами России

Российские силы ПВО отразили очередную ночную атаку украинских дронов. Как сообщили в Минобороны РФ, в небе над несколькими регионами страны зафиксировали и уничтожили семь беспилотников самолётного типа.

Источник: Life.ru

По данным ведомства, три из них были перехвачены над территорией Крыма, два — над Брянской областью, ещё по одному сбили над Липецкой и Ульяновской областями. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.

Ранее Life.ru писал, что накануне вечером женщина пострадала при подрыве беспилотника в Воронежской области. БПЛА ВСУ сдетонировал возле трассы, где в этот момент проезжал автомобиль. Пострадавшая получила ранения средней тяжести и была госпитализирована, её жизни ничего не угрожает.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше