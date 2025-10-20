Система ПВО за ночь уничтожила семь БПЛА над четырьмя регионами России

По данным ведомства, три из них были перехвачены над территорией Крыма, два — над Брянской областью, ещё по одному сбили над Липецкой и Ульяновской областями. О пострадавших и разрушениях на земле не сообщается.
Ранее Life.ru писал, что накануне вечером женщина пострадала при подрыве беспилотника в Воронежской области. БПЛА ВСУ сдетонировал возле трассы, где в этот момент проезжал автомобиль. Пострадавшая получила ранения средней тяжести и была госпитализирована, её жизни ничего не угрожает.
