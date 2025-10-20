В Уфе назвали профессии с зарплатой до 260 тысяч рублей

Первое место в рейтинге занимает должность начальника строительно-монтажного участка в компании «Опытный Завод Нефтехим-Сервис» с ежемесячным заработком до 262 тысяч рублей. Следом идет позиция эксперта по техническому обслуживанию в организации «АБ Инбев Эфес», где предлагают от 110 тысяч рублей. На третьей позиции — электромонтажник по вторичным цепям в ООО «ССР» с окладом от 104 тысяч рублей.