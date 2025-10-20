В Тайшетском районе 50-летний водитель внедорожника выехал на «встречку» и погиб

В Тайшетском районе 50-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу и погиб. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 14 часов на трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от села Николаевка.
— Водитель управлял автомобилем марки «GREAT WALL», а при выезде на «встречку» столкнулся с грузовиком «Mercedes-Benz», — уточнили в пресс-службе полиции.
Водитель внедорожника умер на месте происшествия до приезда скорой помощи. Известно, что у погибшего никогда не было водительских прав.
