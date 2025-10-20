Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тайшетском районе 50-летний водитель внедорожника выехал на «встречку» и погиб

У погибшего никогда не было водительских прав.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тайшетском районе 50-летний водитель внедорожника выехал на встречную полосу и погиб. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, авария произошла около 14 часов на трассе Р-255 «Сибирь» недалеко от села Николаевка.

— Водитель управлял автомобилем марки «GREAT WALL», а при выезде на «встречку» столкнулся с грузовиком «Mercedes-Benz», — уточнили в пресс-службе полиции.

Водитель внедорожника умер на месте происшествия до приезда скорой помощи. Известно, что у погибшего никогда не было водительских прав.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что в Тайшетском районе восстановили движение транспорта после дорожно-транспортного происшествия.