В Бурятии число отравившихся шаурмой выросло до 89 человек

34 ребенка госпитализированы в инфекционную больницу.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии число отравившихся шаурмой выросло до 89 человек. По последним данным Министерства здравоохранения и Роспотребнадзора, у 11 человек диагностировали сальмонеллез.

— Всего 55 человек госпитализированы, из них 34 ребенка доставлены в инфекционную больницу — состояние всех пострадавших стабильное, — рассказала министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Один человек уже больше суток находится в реанимации с положительной динамикой. Врачи продолжают работать в усиленном режиме. Специалисты проводят лабораторные исследования. КП-Иркутск рассказала, что все пострадавшие покупали продукты в одном магазине. Сейчас цех, где была изготовлены товары, закрыт. По информации местных жителей, прилавки сети магазинов опустели.