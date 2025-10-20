Следователи назвали вероятную причину ЧП в Пулково

Напомним, Airbus A320 «Азербайджанских авиалиний» после вылета в столицу Азербайджана запросил немедленный возврат в Пулково из-за проблем с шасси. Готовясь к вынужденной посадке, он начал вырабатывать топливо, наворачивая круги в Ленобласти. После экстренной посадки в Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). На борту было 155 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. Из-за ЧП в Пулково ненадолго прекращали прием и отправку судов. О возобновлении обслуживания рейсов на взлет и посадку аэропорт сообщил в 4:46.