Следователи назвали вероятную причину ЧП в Пулково

По данным ведомства, борт, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Баку, совершил аварийную посадку и выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в 5:30. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность — при взлёте не убралась стойка шасси. Люди, как уже писала «Фонтанка», не пострадали, воздушное судно повреждений не получило.
«Следователи проводят осмотр места авиационного происшествия, организован комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего», — отмечается в сообщении.
Напомним, Airbus A320 «Азербайджанских авиалиний» после вылета в столицу Азербайджана запросил немедленный возврат в Пулково из-за проблем с шасси. Готовясь к вынужденной посадке, он начал вырабатывать топливо, наворачивая круги в Ленобласти. После экстренной посадки в Пулково самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП). На борту было 155 пассажиров и семь членов экипажа, никто не пострадал. Из-за ЧП в Пулково ненадолго прекращали прием и отправку судов. О возобновлении обслуживания рейсов на взлет и посадку аэропорт сообщил в 4:46.