ПВО успешно предотвратила атаку ВСУ на подстанцию в Ульяновской области

В результате происшествия никто не пострадал, электроснабжение населённых пунктов осуществляется в штатном режиме без каких-либо перебоев. На месте события работают сотрудники специальных служб.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку ВСУ в северной части Ростовской области, уничтожив беспилотный летательный аппарат в Чертковском районе. Обошлось без последствий на земле.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.