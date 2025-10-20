Ричмонд
ПВО успешно предотвратила атаку ВСУ на подстанцию в Ульяновской области

Силы ПВО предотвратили попытку атаки беспилотного летательного аппарата на энергетическую инфраструктуру Ульяновской области. Как сообщил губернатор региона Алексей Русских, инцидент произошёл в посёлке Вешкайма, где враг пытался атаковать местную подстанцию.

Источник: Life.ru

В результате происшествия никто не пострадал, электроснабжение населённых пунктов осуществляется в штатном режиме без каких-либо перебоев. На месте события работают сотрудники специальных служб.

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны успешно отразили воздушную атаку ВСУ в северной части Ростовской области, уничтожив беспилотный летательный аппарат в Чертковском районе. Обошлось без последствий на земле.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.