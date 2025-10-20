СК назвал предварительную причину аварийной посадки лайнера А320 в Пулково

Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Баку с 162 людьми на борту, благополучно совершил вынужденную посадку. В результате инцидента воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, однако никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а сам лайнер не получил повреждений.