СК назвал предварительную причину аварийной посадки лайнера А320 в Пулково

Предварительной причиной аварийной посадки лайнера Airbus А320 в петербургском аэропорту «Пулково» стала техническая неисправность, связанная с невозможностью уборки стойки шасси после взлета. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета РФ.
Самолет, выполнявший рейс Санкт-Петербург — Баку с 162 людьми на борту, благополучно совершил вынужденную посадку. В результате инцидента воздушное судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы, однако никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал, а сам лайнер не получил повреждений.
Вследствие происшествия аэропорт был вынужден временно приостановить свою работу, но вскоре возобновил обслуживание рейсов. В настоящее время следователи проводят осмотр места события и комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств и окончательных причин случившегося.
