Артиллерийский снаряд разорвался над автомобилем вице-президента США Вэнса

В ходе показательных стрельб, организованных морской пехотой США в Южной Калифорнии, произошел опасный инцидент с участием кортежа вице-президента Джей Ди Вэнса. Как сообщает The Guardian, артиллерийский снаряд калибра 155 мм взорвался в воздухе в непосредственной близости от автомобиля политика.
Стрельбы провели в рамках церемонии к 250-летию ведомства. Согласно данным полицейского отчета, осколки от разрыва снаряда повредили транспортное средство дорожного патруля Калифорнии и мотоцикл из сопровождения Вэнса.
Издание New York Times добавляет, что обломки также достигли припаркованных автомобилей в зоне съезда с межштатной автомагистрали I-5 — важнейшей транспортной артерии между Лос-Анджелесом и Сан-Диего.
Отмечается, что губернатор штата Гэвин Ньюсом заранее отдал распоряжение о перекрытии данного участка трассы, после того как выяснилось, что военное командование не планировало его закрывать на время проведения стрельб.
