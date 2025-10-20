Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Артиллерийский снаряд разорвался над автомобилем вице-президента США Вэнса

В ходе показательных стрельб, организованных морской пехотой США в Южной Калифорнии, произошел опасный инцидент с участием кортежа вице-президента Джей Ди Вэнса.

В ходе показательных стрельб, организованных морской пехотой США в Южной Калифорнии, произошел опасный инцидент с участием кортежа вице-президента Джей Ди Вэнса. Как сообщает The Guardian, артиллерийский снаряд калибра 155 мм взорвался в воздухе в непосредственной близости от автомобиля политика.

Стрельбы провели в рамках церемонии к 250-летию ведомства. Согласно данным полицейского отчета, осколки от разрыва снаряда повредили транспортное средство дорожного патруля Калифорнии и мотоцикл из сопровождения Вэнса.

Издание New York Times добавляет, что обломки также достигли припаркованных автомобилей в зоне съезда с межштатной автомагистрали I-5 — важнейшей транспортной артерии между Лос-Анджелесом и Сан-Диего.

Отмечается, что губернатор штата Гэвин Ньюсом заранее отдал распоряжение о перекрытии данного участка трассы, после того как выяснилось, что военное командование не планировало его закрывать на время проведения стрельб.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.
Читать дальше