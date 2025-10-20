Атаку дрона ВСУ на подстанцию предотвратили в Ульяновской области

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили попытку атаки беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подстанцию в Вешкайме Ульяновской области. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщил губернатор области Алексей Русских.
Он добавил, что пострадавших в результате ЧП нет, электроснабжение населения осуществляется штатно.
— На месте работают спецслужбы. В целях безопасности категорически запрещено распространять в сети Интернет видеозаписи и фотографии БПЛА, в том числе их обломков, а также работы ПВО, — написал Русских в своем Telegram-канале.
В этот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о гибели двух мирных жителей в результате атаки беспилотника на село Ясные Зори.
19 октября ВСУ с помощью дрона ударили по многоквартирному жилому дому в Белгороде. Также в селе Кукуевка от удара беспилотника пострадала линия электропередачи.