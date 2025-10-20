Трое детей устроили погром на кладбище, повредив более 80 надгробий

Прокуратура Новосибирской области сообщает о факте массового повреждения надгробий на кладбище в селе Заливино Кыштовского района. По предварительным данным, 15 октября 2025 года в дневное время трое несовершеннолетних, 2016 и 2018 годов рождения, умышленно испортили более 80 мемориальных памятников.