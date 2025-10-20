Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трое детей устроили погром на кладбище, повредив более 80 надгробий

Прокуратура Новосибирской области сообщает о факте массового повреждения надгробий на кладбище в селе Заливино Кыштовского района.

Прокуратура Новосибирской области сообщает о факте массового повреждения надгробий на кладбище в селе Заливино Кыштовского района. По предварительным данным, 15 октября 2025 года в дневное время трое несовершеннолетних, 2016 и 2018 годов рождения, умышленно испортили более 80 мемориальных памятников.

В связи с произошедшим ведомство организовало доследственную проверку для установления всех обстоятельств инцидента. Ход и результаты процессуальной деятельности взяты на особый контроль районной прокуратурой.

Помимо этого, прокурорская проверка даст оценку работе местных органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Кыштовском районе.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае нашли тело рыбака, пропавшего несколько дней назад.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.