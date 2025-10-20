Волонтер не обнаружил ни одного следа семьи Усольцевых в тайге и выдвинул версию

«Следов пребывания их в тайге нет от слова “совсем”. Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли», — говорит собеседник издания.
В версию о побеге Усольцевых с дочерью за границу Семен при этом не верит, хотя теоретически такое и можно было бы «провернуть».
Волонтер отмечает, что в целом передвигаться по тайге, будучи незамеченным, можно, но все же странности в поисках семьи, скорее всего, объясняются другим фактором.
«Мне кажется, с ними что-то случилось сразу в день пропажи, потому что следов нет. Не оставлять за собой следов можно, если уметь ходить по тайге. А Сергей был опытным человеком, на месяц в походы отправлялся. Но я все равно уверен, что они не сбежали», — сказал Семен.
Сергей и Ирина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края вместе с пятилетней дочерью 28 сентября. Они самостоятельно отправились в поход к горе Буратинка в Партизанском районе, и с тех пор их никто не видел.
МЧС, спасатели и волонтеры при помощи вертолетов, беспилотников и наземной техники активно искали семью в течение чуть более двух недель, после чего оперштаб закрыли и пустили в тайгу только специально подготовленных людей.
Шансы найти семью, которую, вероятно, постиг несчастный случай, оценивают невысоко.