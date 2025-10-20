Волонтер не обнаружил ни одного следа семьи Усольцевых в тайге и выдвинул версию

«Мне кажется, с ними что-то случилось сразу в день пропажи, потому что следов нет. Не оставлять за собой следов можно, если уметь ходить по тайге. А Сергей был опытным человеком, на месяц в походы отправлялся. Но я все равно уверен, что они не сбежали», — сказал Семен.