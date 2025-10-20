Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волонтер не обнаружил ни одного следа семьи Усольцевых в тайге и выдвинул версию

В Красноярском крае, где в тайге пропала семья Усольцевых из трех человек, до сих пор не было обнаружено ни одного следа, который бы указывал на то, что пропавшие там были. Об этом aif.ru заявил волонтер Семен (имя изменено), который участвовал в первой волне поисков длительностью две недели.

Источник: РИА "Новости"

«Следов пребывания их в тайге нет от слова “совсем”. Нет характерных поломанных веток, вообще ничего. Они пропали 28 сентября — в воскресенье. А с воскресенья на понедельник пошел снег. Если бы семья пыталась выжить, мы бы наверняка увидели следы этих попыток. И все равно ничего не нашли», — говорит собеседник издания.

В версию о побеге Усольцевых с дочерью за границу Семен при этом не верит, хотя теоретически такое и можно было бы «провернуть».

Волонтер отмечает, что в целом передвигаться по тайге, будучи незамеченным, можно, но все же странности в поисках семьи, скорее всего, объясняются другим фактором.

«Мне кажется, с ними что-то случилось сразу в день пропажи, потому что следов нет. Не оставлять за собой следов можно, если уметь ходить по тайге. А Сергей был опытным человеком, на месяц в походы отправлялся. Но я все равно уверен, что они не сбежали», — сказал Семен.

Сергей и Ирина Усольцевы пропали в тайге Красноярского края вместе с пятилетней дочерью 28 сентября. Они самостоятельно отправились в поход к горе Буратинка в Партизанском районе, и с тех пор их никто не видел.

МЧС, спасатели и волонтеры при помощи вертолетов, беспилотников и наземной техники активно искали семью в течение чуть более двух недель, после чего оперштаб закрыли и пустили в тайгу только специально подготовленных людей.

Шансы найти семью, которую, вероятно, постиг несчастный случай, оценивают невысоко.