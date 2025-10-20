Ричмонд
В Башкирии 25 человек эвакуировались при пожаре в студенческом общежитии

Пожар в общежитии колледжа Башкирии потушен без жертв.

Источник: Комсомольская правда

В Октябрьске ночью случился пожар в здании общежития, принадлежащего местному колледжу. Как сообщили в главке МЧС по Башкирии, пожарным удалось быстро справиться с огнем.

Жертв и пострадавших в результате происшествия нет, отметили в ведомстве. Своими силами, еще до приезда спасателей, здание покинули 25 человек. Осмотревшие комнату спасатели пришли к выводу, что огонь повредил площадь всего в два квадратных метра.

Сейчас дознаватель МЧС России занимается расследованием и выясняет, почему произошел пожар и при каких именно обстоятельствах.

