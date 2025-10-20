Красноярским пенсионеркам вернули отданные мошенникам 300 тысяч

В начале октября двум пенсионеркам 86 и 74 лет стали жертвами известной схемы мошенников. Им позвонили неизвестные и представились сотрудниками силового ведомства и Центробанка. Аферисты рассказали, что на их имена открыты счета с крупными суммами. Поэтому женщин якобы подозревают в финансировании военной компании. Чтобы снять подозрения пенсионеркам предложили задекларировать имеющиеся у них денежные средства, передав их курьеру через доставку такси.