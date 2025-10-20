Красноярским пенсионеркам вернули отданные мошенникам 300 тысяч

В начале октября двум пенсионеркам 86 и 74 лет стали жертвами известной схемы мошенников. Им позвонили неизвестные и представились сотрудниками силового ведомства и Центробанка. Аферисты рассказали, что на их имена открыты счета с крупными суммами. Поэтому женщин якобы подозревают в финансировании военной компании. Чтобы снять подозрения пенсионеркам предложили задекларировать имеющиеся у них денежные средства, передав их курьеру через доставку такси.
Красноярска 86 лет отдала курьеру 260 тыс. рублей, женщина 74 лет — 40 тыс. рублей. Вторая пенсионерка также собиралась передать курьеру ещё 410 тыс. рублей позже в этот же день.
Курьера, который должен был забрать у них деньги, задержали по обращению 73-летнего красноярца. Мужчина по этой же схеме передал ему 1,5 мин рублей. Во время допроса молодому человеку поступило сообщение, о 300 тысячах, которые планировали передать пенсионерки. Полицейские перехватили эти средства и вернули владелицам.