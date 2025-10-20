«Меня зовут Толик, скоро меня выпустят отсюда»: Опубликовано интервью маньяка-кукольника Москвина из психбольницы

Некрополист Анатолий Москвин, известный как «кукольник» рвется на свободу. SHOT опубликовал интервью с признаниями маньяка из психиатрической больницы. Видеозапись была сделана другим пациентом медицинского учреждения, который считался единственным другом и соседом Москвина по палате.
«Меня зовут Толик Москвин, я житель Нижнего Новгорода, 66-го года рождения, вот уже в больнице 10 с половиной лет лежу, скоро меня выпустят отсюда. Рассчитываю, что меня перевезут в интернат», — говорит он.
На записи, созданной примерно год назад, еще относительно бодрый Москвин объясняет своему собеседнику мотивы преступлений. Он заявляет, что «споткнулся» в жизни из-за сильного желания иметь дочь, что побудило его выкапывать тела маленьких девочек из захоронений и переносить их в свою квартиру. По словам преступника, он считал мумифицированные останки своими детьми, общался с ними и занимался их воспитанием.
«Да, у меня была коллекция девочек, коллекция кукол, коллекция одежды, ну споткнулся я по жизни», — объясняет маньяк.
Некрополист заявил, что рассчитывает на освобождение под опеку своей предполагаемой невесты. По его словам, именно на эту женщину он переоформил свою квартиру после задержания. Однако подтверждений существования этой женщины в реальности не имеется.
Москвин продолжает утверждать, что в Нижнем Новгороде якобы действуют другие, кто занимаются аналогичными преступлениями. По его заявлениям, эти люди также занимались эксгумацией тел мальчиков и девочек. Однако данная информация подвергалась тщательной проверке следственными органами еще в 2011 году, сразу после задержания Москвина, и не нашла никакого подтверждения.
Напомним, Москвин прошел новую психиатрическую экспертизу. От ее выводов зависело, выйдет ли он на свободу. Специалисты решили, что он не полностью здоров, поэтому суд продлил лечение еще на полгода.