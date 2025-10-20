«Меня зовут Толик, скоро меня выпустят отсюда»: Опубликовано интервью маньяка-кукольника Москвина из психбольницы

На записи, созданной примерно год назад, еще относительно бодрый Москвин объясняет своему собеседнику мотивы преступлений. Он заявляет, что «споткнулся» в жизни из-за сильного желания иметь дочь, что побудило его выкапывать тела маленьких девочек из захоронений и переносить их в свою квартиру. По словам преступника, он считал мумифицированные останки своими детьми, общался с ними и занимался их воспитанием.