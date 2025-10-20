В Уфе в массовом ДТП пострадали двое детей

По данным ГАИ Уфы, днем 19 октября водитель, 1972 года рождения, за рулем «Киа Карнивал» ехала по Бельскому мосту со стороны Дёмского шоссе в сторону ул. Заки Валиди. Здесь она допустила столкновение с впереди остановившейся в попутном направлении из-за поломки машиной «Рено Лагуна», также от удара механические повреждения получил автомобиль «Шкода Октавиа».
В дорожной аварии двое несовершеннолетних пассажиров «Рено» обратились за медицинской помощью. Госпитализация им не потребовалась.
По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.
