В Уфе в массовом ДТП пострадали двое детей

Их осмотрели медики.

По данным ГАИ Уфы, днем 19 октября водитель, 1972 года рождения, за рулем «Киа Карнивал» ехала по Бельскому мосту со стороны Дёмского шоссе в сторону ул. Заки Валиди. Здесь она допустила столкновение с впереди остановившейся в попутном направлении из-за поломки машиной «Рено Лагуна», также от удара механические повреждения получил автомобиль «Шкода Октавиа».

В дорожной аварии двое несовершеннолетних пассажиров «Рено» обратились за медицинской помощью. Госпитализация им не потребовалась.

По факту ДТП сотрудники ГАИ начали административное расследование.

Ранее в Уфе утро понедельника началось с массовых проверок водителей.