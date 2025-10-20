В Братском районе мужчину оштрафовали на 80 тысяч рублей за дачу взятки. В апреле 2024 года 64-летний мужчина наткнулся на объявление в мессенджере, где была информация об оформлении справки на оружие без медкомиссии. Заинтересовавшись этой услугой, мужчина перевел автору объявления 15 тысяч рублей и отправил свои паспортные данные. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.