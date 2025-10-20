Ричмонд
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братском районе мужчину оштрафовали на 80 тысяч рублей за дачу взятки

Осужденный хотел оформить справку на оружие без прохождения медкомиссии.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братском районе мужчину оштрафовали на 80 тысяч рублей за дачу взятки. В апреле 2024 года 64-летний мужчина наткнулся на объявление в мессенджере, где была информация об оформлении справки на оружие без медкомиссии. Заинтересовавшись этой услугой, мужчина перевел автору объявления 15 тысяч рублей и отправил свои паспортные данные. Об этом КП-Иркутск сообщили в региональной прокуратуре.

— Деньги были переданы должностным лицам больницы, чтобы они сделали справку, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Посредник передал поддельные медицинские документы. Осужденный не проходил медицинскую комиссию и не сдавал анализы. Срок действия разрешения на оружие был продлен уполномоченным органом на основании поддельных документов. В ближайшее время это разрешение аннулируют. Продолжается расследование уголовного дела в отношении взяткополучателей.