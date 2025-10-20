Дети устроили погром на кладбище под Новосибирском и повредили более 80 надгробий

В селе Заливино Новосибирской области дети разгромили кладбище и повредили более 80 надгробий. Об этом в понедельник, 20 октября, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
По данным правоохранителей, погром устроили трое детей в возрасте от семи до девяти лет. О мотивах поступка не сообщается.
— По данному факту организована уголовно-процессуальная проверка, ход и результаты которой поставлены на контроль в прокуратуре района. Прокурором также будет дана оценка работы органов системы профилактики Кыштовского района, — написали в Telegram-канале ведомства.
Ранее могилы участников спецоперации осквернили в городе Красном Сулине Ростовской области. Вандалы сломали кресты, сорвали флаги и разбросали погребальные венки.
Также в селе Хороль неизвестные вандалы осквернили могилы погибших бойцов, участвовавших в спецоперации, и захоронения местных жителей. Многие памятники были повалены, а портреты разбиты. Правоохранительные органы уже приступили к поиску виновных и привлечению их к ответственности.