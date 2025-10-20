Дети устроили погром на кладбище под Новосибирском и повредили более 80 надгробий

Также в селе Хороль неизвестные вандалы осквернили могилы погибших бойцов, участвовавших в спецоперации, и захоронения местных жителей. Многие памятники были повалены, а портреты разбиты. Правоохранительные органы уже приступили к поиску виновных и привлечению их к ответственности.