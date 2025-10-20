В Прикамье мужчина с усами ушёл из больницы посреди ночи и бесследно исчез

Мужчина с усами ушёл из больницы посреди ночи и бесследно исчез в Пермском крае, сообщает отряд «Регион59 — поиск пропавших людей».
Как рассказывают волонтёры, инцидент произошёл в ночь на 18 октября. 63-летний житель Кунгурского округа Владимир Порозов ушёл из больницы села Ленск и бесследно пропал. Мужчина вышел из медучреждения около 2 часов ночи и ушёл в неизвестном направлении. С того момента о том, где находится прикамец, неизвестно.
По данным поискового отряда, рост пропавшего около 170 сантиметров, у него среднее телосложение и голубые глаза. Особыми приметами выделяют усы, которые носит мужчина. В день исчезновения он был одет в синюю куртку с голубыми и серыми вставками, синие штаны и пижамную рубашку тёмного цвета.
Уточняется, что пропавший мужчина нуждается в медицинской помощи. Все, кому известно о том, где находится прикамец, могут сообщить об этом по телефонам: 02, 102 — полиция, 112 — ЕДДС и 8−912−880−41−60 — волонтёры.