В Прикамье мужчина с усами ушёл из больницы посреди ночи и бесследно исчез

Как рассказывают волонтёры, инцидент произошёл в ночь на 18 октября. 63-летний житель Кунгурского округа Владимир Порозов ушёл из больницы села Ленск и бесследно пропал. Мужчина вышел из медучреждения около 2 часов ночи и ушёл в неизвестном направлении. С того момента о том, где находится прикамец, неизвестно.